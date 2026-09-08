logo

BTC/USD

78411

ETH/USD

2477.49

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Ракеты на Днепр: что известно о «прилетах» (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракеты на Днепр: что известно о «прилетах» (ОБНОВЛЕНО)

Враг ударил по Днепру ракетами-дронами «Бандероль», жителей призывают не снимать работу ПВО

8 сентября 2026, 10:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня в Днепре прогремела серия мощных взрывов во время очередной вражеской воздушной атаки. По предварительной информации, на областной центр с северного направления было направлено несколько гибридных ракет-дронов типа "Бандероль". Местные жители и очевидцы сообщают, что сразу после взрывов в небе над городом появились густые столбы дыма, однако официальных комментариев от военной администрации или городских властей пока не поступало.

Ракеты на Днепр: что известно о «прилетах» (ОБНОВЛЕНО)

Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото

В регионе продолжает действовать воздушная тревога, опасность с воздуха сохраняется. На фоне происходящего профильные ресурсы призывают граждан строго соблюдать правила информационной безопасности и не публиковать никаких кадров с мест событий.

"Напоминаем: запрещены фото/видео съемки работы ппо и вообще результатов применения врагом летающего вражеского г*вна", — отмечают авторы мониторинговых каналов, обращаясь к жителям города с просьбой оставаться в укрытиях. Они отмечают, что подобная опрометчивость может стоить человеческим жизням. "Не помогайте кому-то хайпить на этом, — предостерегают в пабликах, резюмируя, что любые преждевременные публикации работают против безопасности страны: весь этот контент помогает только врагу".

ОБНОВЛЕНО: Александр Ганжа, начальник ДнепрОВА в 10:30: "Враг нанес удар по Днепру. В результате атаки возник пожар. Спасатели уже локализовали. Информацию о пострадавших уточняем".

Информация обновляется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости