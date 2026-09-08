Ракеты на Днепр: что известно о «прилетах» (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Сегодня в Днепре прогремела серия мощных взрывов во время очередной вражеской воздушной атаки. По предварительной информации, на областной центр с северного направления было направлено несколько гибридных ракет-дронов типа "Бандероль". Местные жители и очевидцы сообщают, что сразу после взрывов в небе над городом появились густые столбы дыма, однако официальных комментариев от военной администрации или городских властей пока не поступало.
Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото
В регионе продолжает действовать воздушная тревога, опасность с воздуха сохраняется. На фоне происходящего профильные ресурсы призывают граждан строго соблюдать правила информационной безопасности и не публиковать никаких кадров с мест событий.
ОБНОВЛЕНО: Александр Ганжа, начальник ДнепрОВА в 10:30: "Враг нанес удар по Днепру. В результате атаки возник пожар. Спасатели уже локализовали. Информацию о пострадавших уточняем".
Информация обновляется.