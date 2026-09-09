logo

BTC/USD

79142

ETH/USD

2500.67

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Сильные разрушения в большом областном центре: что известно об ударе россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Сильные разрушения в большом областном центре: что известно об ударе россиян

В Днепре горят склад и дом, из-под завалов спасли троих человек

9 сентября 2026, 07:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате удара вспыхнули пожары на складе со строительными материалами и в частном доме. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Сильные разрушения в большом областном центре: что известно об ударе россиян

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Александр Ганжа

Чиновник отметил, что в результате удара возникло несколько пожаров. Горят склад со строительными материалами и частный дом.

По его словам, спасатели извлекли из подвала поврежденного ударом дома трех человек.

В больницу госпитализированы два человека – 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. 15-летний парень, который находился в доме, не нуждается в госпитализации, заявил Ганжа.

"В городе повреждены более 10 частных домов и как минимум один многоэтажный дом", – подытожил глава ОВА.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Днепре прогремела серия мощных взрывов во время очередной вражеской воздушной атаки. По предварительной информации, на областной центр с северного направления было направлено несколько гибридных ракет-дронов типа "Бандероль". Местные жители и очевидцы сообщают, что сразу после взрывов в небе над городом появились густые столбы дыма, однако официальных комментариев от военной администрации или городских властей пока не поступало.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Синельниковском районе Днепропетровской области была введена обязательная эвакуация для всех жителей сел Зоряное и Малиевское, входящих в состав Славянской сельской громады. Соответствующее решение приняли местные власти из-за обострения ситуации безопасности. Как сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, на выезд из опасной зоны местному населению отвели ровно один месяц.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31901
Теги:

Новости

Все новости