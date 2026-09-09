Сильные разрушения в большом областном центре: что известно об ударе россиян

В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате удара вспыхнули пожары на складе со строительными материалами и в частном доме. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Александр Ганжа

Чиновник отметил, что в результате удара возникло несколько пожаров. Горят склад со строительными материалами и частный дом.

По его словам, спасатели извлекли из подвала поврежденного ударом дома трех человек.

В больницу госпитализированы два человека – 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. 15-летний парень, который находился в доме, не нуждается в госпитализации, заявил Ганжа.

"В городе повреждены более 10 частных домов и как минимум один многоэтажный дом", – подытожил глава ОВА.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Днепре прогремела серия мощных взрывов во время очередной вражеской воздушной атаки. По предварительной информации, на областной центр с северного направления было направлено несколько гибридных ракет-дронов типа "Бандероль". Местные жители и очевидцы сообщают, что сразу после взрывов в небе над городом появились густые столбы дыма, однако официальных комментариев от военной администрации или городских властей пока не поступало.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Синельниковском районе Днепропетровской области была введена обязательная эвакуация для всех жителей сел Зоряное и Малиевское, входящих в состав Славянской сельской громады. Соответствующее решение приняли местные власти из-за обострения ситуации безопасности. Как сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, на выезд из опасной зоны местному населению отвели ровно один месяц.



