Дніпро під масованим ударом реактивних дронів: стовп чорного диму видно по всьому місту

Російська армія втретє за добу атакувала Дніпро, застосувавши дрони-камікадзе, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на цивільних продуктових складах. Над містом піднявся величезний стовп чорного диму, який видно з багатьох районів, а рятувальні служби працюють у посиленому режимі для приборкання вогню.

Наслідки обстрілу Дніпра

Увечері 10 вересня російські окупаційні війська здійснили черговий наліт на Дніпро, який став уже третім за рахунком протягом дня.

Про черговий акт агресії оперативно повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру, — констатував очільник ОВА, окреслюючи перші наслідки влучань, — Спалахнули продуктові склади". Посадовець також додав, що наразі "інформацію про постраждалих уточнюємо".

За повідомленнями моніторингових пабліків, атака відбулася близько 18:00, коли загарбники запустили в напрямку міста швидкісні реактивні безпілотники, попередньо ідентифіковані як модифікація "Герань-4". Жителі практично всіх районів Дніпра чули серію потужних вибухів, які супроводжувалися активною протиповітряною обороною.

Наразі на місці прильоту вирує пожежа величезних розмірів, а густі хмари диму затягнули небо над містом. Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС уже розгорнули операцію з ліквідації займання, намагаючись недопустити перекидання вогню на сусідні будівлі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти вдарили по Дніпру ракетами, унаслідок чого сталися пожежі, двоє людей загинуло, ще декілька людей отримали поранення. Надвечір ворог продовжив терор Дніпропетровщини та вдарив реактивними БПЛА по Павлограду, по самісінькому середмістю. Відомо вже про 4 загиблих людей, а понад 60 отримали поранення.