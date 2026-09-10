Днепр под массированным ударом реактивных дронов: столб черного дыма виден по всему городу

Российская армия в третий раз за сутки атаковала Днепр, применив дроны-камикадзе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на гражданских продуктовых складах. Над городом поднялся огромный столб черного дыма, который виден из многих районов, а спасательные службы работают в усиленном режиме для укрощения огня.

Последствия обстрела Днепра

Вечером 10 сентября российские оккупационные войска совершили очередной налет на Днепр, ставший уже третьим по счету в течение дня.

Об очередном акте агрессии оперативно сообщил руководитель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Ганжа.

"Враг в третий раз за день нанес удар по Днепру, — констатировал глава ОВА, очерчивая первые последствия попаданий, — вспыхнули продуктовые склады". Чиновник также добавил, что сейчас "информацию о пострадавших уточняем".

По сообщениям мониторинговых пабликов, атака произошла около 18:00, когда захватчики запустили в направлении города скоростные реактивные беспилотники, предварительно идентифицированные как модификация Герань-4. Жители практически всех районов Днепра слышали серию мощных взрывов, сопровождавшихся активной противовоздушной обороной.

На месте прилета бурлит пожар огромных размеров, а густые тучи дыма затянули небо над городом. Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС уже развернули операцию по ликвидации возгорания, пытаясь не допустить опрокидывания огня на соседние здания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты ударили по Днепру ракетами, в результате чего произошли пожары, два человека погибли, еще несколько человек получили ранения. К вечеру враг продолжил террор Днепропетровщины и ударил реактивными БПЛА по Павлограду , по самому центру. Известно уже о 4 погибших людях, а более 60 получили ранения.