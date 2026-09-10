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Потужний вибух та пожежа у Дніпрі: де стався прильот

Окупанти знову атакували Дніпро ракетою-дроном «Бандероль»: пошкоджено підприємство харчової промисловості

10 вересня 2026, 10:22
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Недилько Ксения

Сьогодні вранці, 10 вересня, російські війська здійснили чергову повітряну атаку на цивільну інфраструктуру обласного центру Дніпропетровщини. Про перші наслідки ворожого нальоту терміново поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, зазначивши, що вибух спричинив серйозне займання в межах міста.

Потужний вибух та пожежа у Дніпрі: де стався прильот

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Ворог завдав удару по Дніпру, — спочатку лаконічно повідомив посадовець у своєму офіційному каналі. — У місті зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюємо".

Невдовзі після перших повідомлень ситуація навколо обстрілу прояснилася. Як з'ясувалося, під прицілом окупантів опинився об'єкт, який забезпечує продовольчу безпеку регіону, проте, на щастя, людських жертв вдалося уникнути.

"Через ворожу атаку на Дніпро пошкоджене підприємство харчової промисловості, — оновив дані представник ОВА. — Попередньо, минулося без постраждалих".

За інформацією з військових та моніторингових джерел, під час цієї ранкової атаки загарбники застосували гібридне далекобійне озброєння. Водночас у мережі почали з'являтися припущення щодо конкретного місця прильоту.

"Відомо, що удар стався ракетою-дроном "Бандероль", у місті було чутно потужний вибух, — пишуть монітори. — Можливо було влучання у завод "Олейна"".

Наразі на території пошкодженого об'єкта тривають роботи з ліквідації пожежі, а профільні служби оцінюють масштаби руйнувань виробничих потужностей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що влада Росії не планує проводити нову мобілізацію цієї осені. За його словами, повідомлення про заклик, що нібито готується, є недостовірними і поширюються українською стороною.



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