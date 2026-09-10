Кривавий удар по середмістю Павлограда: ворог поцілив у ТРЦ, є загиблі та багато поранених (ОНОВЛЕНО)

Російські війська завдали цинічного удару по торгово-розважальному центру в самому центрі Павлограда, внаслідок чого загинули двоє людей, а ще щонайменше 18 дістали поранення. Ворожа атака відбулася посеред дня, коли в ТРЦ та на прилеглих вулицях перебувало багато мирних мешканців.

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Про трагедію, яка сталася під час наради у Дніпрі, оперативно повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Іван Вигівський.

"Близько години тому росіяни вдарили по ТРЦ у середмісті Павлограда", — констатував керівник відомства, наголосивши на підступності ворога, який вибрав час, "посеред дня, коли на вулицях було багато людей".

Наразі на місці прильоту розгорнуто екстрені служби.

"Вже маємо інформацію про двох загиблих людей, — із сумом зазначив міністр і висловив співчуття родинам жертв, — щонайменше 18 людей постраждали. Рятувальники та поліцейські працюють на місці події".

Удар спричинив серйозні руйнування та загоряння комерційних об'єктів навколо епіцентру вибуху. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зауважив, що ситуація в зоні влучання залишається складною через значне займання.

"Внаслідок удару горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин", — поінформував керівник області.

Окрім ліквідації масштабної пожежі, рятувальні роботи ускладнюються постійною небезпекою з повітря. Керівництво регіону закликає жителів бути максимально обережними, оскільки "у місті триває загроза реактивних БПЛА".

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 18:05: "У Павлограді уже троє загиблих і 34 поранених. Усі поранені під наглядом лікарів".

Інформація оновлюється.