В Киеве дрон попал в 25-этажный дом на Осокорках: первые подробности от Кличко

Вечером 12 октября в Дарницком районе Киева произошел взрыв после атаки российского беспилотника. На Осокорках дрон попал в 25-этажный жилой дом, после чего во дворе вспыхнули автомобили. На место происшествия следуют экстренные службы.

Взрывы в Киеве. Фото иллюстративное

О попадании сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, беспилотник попал в многоэтажку на уровне 12-16 этажей. Также загорелись автомобили, припаркованные во дворе дома.

"В Дарницком районе попадания БпЛА в 25-этажный жилой дом на уровне 12-16 этажей. Также горят автомобили во дворе дома", — написал Кличко в своем телеграмм-канале.

По информации местных ресурсов, возгорание произошло на территории жилого комплекса Seven. Сообщалось также о пожаре на открытой площадке.

Что известно об атаке на Киев

Перед взрывом в 19:00 в столице объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении Киева, в частности, об угрозе для района Осокорков. Через несколько минут появились сообщения о взрыве в Дарницком районе. После попадания в жилой дом возник пожар, а во дворе загорелись автомобили.

На момент публикации информация о возможных пострадавших, масштабах разрушений и окончательных последствиях атаки нуждалась в уточнении. Экстренные службы направлялись к месту происшествия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что удар реактивными дронами – только начало: что на самом деле грозит мостам в Киеве.

Также "Комментарии" писали, что нардепы отказались заслушивать Кличко о готовности Киева к зиме.