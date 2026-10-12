Нардепи відмовилися заслуховувати Кличка про готовність Києва до зими

Верховна Рада України відхилила ініціативу щодо виклика міського голови Києва Віталія Кличка для надання офіційних пояснень стосовно безпекової та інфраструктурної підготовки мегаполісу до майбутнього холодного періоду. Пропозицію запросити очільника Київської міської державної адміністрації до сесійної зали на завтра, 13 жовтня, підтримали лише 124 народні обранці, що зробило ухвалення рішення неможливим через брак мінімально необхідної кількості голосів.

Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

Головним рушієм цієї кадрової вимоги виступила народна обраниця Мар'яна Безугла, яка висловила гостру критику на адресу столичного муніципалітету.

"Столиця не готова до зими та до війни", — безапеляційно заявила депутатка, аргументуючи свій заклик невідкладно заслухати звіт Віталія Кличка перед парламентарями під час пленарного тижня.

Паралельно з політичними дискусіями у Верховній Раді, діяльність київської влади опинилася у фокусі уваги правоохоронних органів. Зокрема, сьогодні, 12 жовтня, Київська міська прокуратура офіційно дала хід судовому позову проти КМДА та Київради. Приводом для судового розбору стала системна відсутність на вулицях міста сучасних наземних мобільних сховищ швидкого розгортання в зонах масового скупчення перехожих.

Прокурори наполегливо вимагають у судовому порядку визнати багаторічну бездіяльність керівництва столиці протиправною. Крім того, державне обвинувачення прагне зобов'язати посадовців невідкладно розгорнути відповідну мережу захисних споруд, насамперед у відпочинкових парках, скверах та поблизу зупинок муніципального пасажирського транспорту. Наразі суд уже офіційно відкрив провадження у цій справі.

Варто зауважити, що реальні темпи облаштування вуличного захисту у Києві суттєво відстають від попередніх обіцянок мера. Замість анонсованих Віталієм Кличком 50 мобільних модулів, які мали з'явитися в місті до завершення поточного року, профільні департаменти наразі планують профінансувати та закупити всього 14 одиниць. Такий низький показник фіксується на тлі того, що загальна підтверджена потреба столиці у бетонних спорудах швидкого доступу становить приблизно 620 об'єктів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ не готовий захистити укриттями містян, на відміну від інших обласних центрів.