Удар реактивними дронами - тільки початок: що насправді загрожує мостам у Києві

Росія намагається перерізати сполучення між правим та лівим берегом Києва. Уже були атаки на Південний та Північний мости. Однак в мережі інтернет є інформація, що ворог може спробувати підірвати один з мостів, як це зробила Україна на Керченському.

Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан пояснив, чому така операція в Києві не має сенсу, з військової точки зору.

"Можуть, звичайно, можуть. Що їм заважає, зрештою завести вибухівку в Україну і десь її підірвати? Який від цього буде ККД? Розвалять один міст. А далі який ККД? Будуть їздити іншими мостами", — пояснив експерт.

Світан зауважив, що Україна підривала Керченський міст, тому що це єдине сполучення між Кримом та РФ. А якби там було декілька мостів, то не було б сенсу в атаці.

"Немає сенсу в цій атаці ось такого плану, якщо ви не рушите всю мережу, саме всю, а всю порушити однією машиною на мосту точно не вийде, тому що мостів багато. Значить, така собі ідея. Як інформаційний тиск, так, причому разом з технічним виконанням — теж для інформаційного тиску", — зауважив експерт.

Однак з військової точки зору, за словами Світана, сенсу в ній немає. Він пояснив, що Україна на Керченському мосту змогла зупинити на декілька місяців трафік. Для росіян, пояснив він, це був серйозний шок. І вони почали швидко будувати об’їздну дорогу, яку Україна потім взяла під вогняний контроль.

"Не думаю, що підірвати міст — це основне буде у них завдання. Якщо у них не буде завдання стояти терористичне, тут інший момент", — підкреслив Світан.

Експерт зауважив, що завжди перед вагомими раундами переговорів Росія завжди завдає ударів з великою кількістю жертв серед цивільних. Нагадав про удар по Вінниці перед зерновою угодою.

“Для чого це роблять терористи? Вони викладають свої вимоги якісь. По цій же зерновій угоді полетіли, ракети вбивають заручників. Та з тією ж метою росіяни зараз більшу частину своїх засобів висловлювання направляють саме на громадянське населення. … Припиніть усі ці поїздки. Припиниться, як мінімум, половина терористичних актів, оскільки вони не матимуть підґрунтя, тобто не матимуть причини їх виконання”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами експерта Світана, Україну ведуть до капітуляції.



