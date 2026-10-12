Удар реактивними дронами - тільки початок: що насправді загрожує мостам у Києві

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Кречмаровская Наталия
Росія намагається перерізати сполучення між правим та лівим берегом Києва. Уже були атаки на Південний та Північний мости. Однак в мережі інтернет є інформація, що ворог може спробувати підірвати один з мостів, як це зробила Україна на Керченському.
Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан пояснив, чому така операція в Києві не має сенсу, з військової точки зору.
Світан зауважив, що Україна підривала Керченський міст, тому що це єдине сполучення між Кримом та РФ. А якби там було декілька мостів, то не було б сенсу в атаці.
Однак з військової точки зору, за словами Світана, сенсу в ній немає. Він пояснив, що Україна на Керченському мосту змогла зупинити на декілька місяців трафік. Для росіян, пояснив він, це був серйозний шок. І вони почали швидко будувати об’їздну дорогу, яку Україна потім взяла під вогняний контроль.
Експерт зауважив, що завжди перед вагомими раундами переговорів Росія завжди завдає ударів з великою кількістю жертв серед цивільних. Нагадав про удар по Вінниці перед зерновою угодою.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами експерта Світана, Україну ведуть до капітуляції.