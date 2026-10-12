У Києві дрон влучив у 25-поверховий будинок на Осокорках: перші подробиці від Кличка

Увечері 12 жовтня в Дарницькому районі Києва стався вибух після атаки російського безпілотника. На Осокорках дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок, після чого у дворі спалахнули автомобілі. На місце події прямують екстрені служби.

Вибухи в Києві. Фото ілюстративне

Про влучання повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, безпілотник влучив у багатоповерхівку на рівні 12–16 поверхів. Також загорілися автомобілі, припарковані у дворі будинку.

"У Дарницькому районі влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12–16 поверхів. Також палають автівки в дворі будинку", — написав мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

За інформацією місцевих ресурсів, займання сталося на території житлового комплексу Seven. Повідомлялося також про пожежу на відкритому майданчику.

Що відомо про атаку на Київ

Перед вибухом, о 19:00, у столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку Києва, зокрема про загрозу для району Осокорків. За кілька хвилин з’явилися повідомлення про вибух у Дарницькому районі. Після влучання у житловий будинок виникла пожежа, а у дворі зайнялися автомобілі.

На момент публікації інформація про можливих постраждалих, масштаби руйнувань і остаточні наслідки атаки потребувала уточнення. Екстрені служби прямували до місця події.

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