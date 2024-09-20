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Стало известно, какие дома в Киеве не подготовили к отопительному сезону

Сколько домов не готово к отопительному сезону

20 сентября 2024, 16:59
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Кречмаровская Наталия

До отопительного сезона осталось около месяца — традиционно во второй половине октября (в соответствии с погодными условиями) начинают подавать тепло. Однако в столице подготовили к подаче тепла не все дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.

Стало известно, какие дома в Киеве не подготовили к отопительному сезону

Иллюстративное фото

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в Киеве продолжается финальный этап подготовки к отопительному сезону. Однако не все дома подготовились к зимнему периоду.

По оперативной информации, также около 18% домов ОСМД и ЖСК получили акты и около 11% домов других форм собственности. “Обращаюсь к руководителям управлений и управляющим в этих домах усилить работу по получению необходимой документации. КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Евро-Реконструкция" сейчас максимально будут способствовать устранению замечаний и решению других технических вопросов", — отметил Петр Пантелеев.

При этом уже более 93% обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями жилых домов получили акты готовности систем теплоснабжения к работе зимой.

Напомним, что с подготовкой к отопительному сезону возникли проблемы и у КП "Киевтеплоэнерго". В компредприятии жалуются на действия Нацполиции и отмечают, что полицейские мешают проводить ремонт завода "Энергия", что может сорвать старт отопительного сезона. Детальнее о ситуации с подготовкой к зиме в Киеве, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове готовятся к отопительному сезону. Узнать подробнее, что планируют делать, читайте здесь.



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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_ponad_93_zhitlovikh_budinkiv_scho_obslugovuyutsya_komunalnimi_keruyuchimi_kompaniyami_otrimali_akti_gotovnosti_do_zimi/
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