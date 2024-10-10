Отопительный сезон стартует в Киеве, но в квартирах будет холодно: причины

В понедельник, 14 октября, в Киеве стартует отопительный сезон. К теплоснабжению будут подключаться социальные объекты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.



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Теплоснабжение будет восстановлено в больницах, школах, детских садах и других учреждениях социальной сферы города. Однако жилые дома начнут подключать позже – когда среднесуточная температура опустится до 8С в течение трех суток.

Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей указанных учреждений, учитывая функциональную специфику.

"Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии", — подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в КП "Киевтеплоэнерго" жалуются на действия Нацполиции и предупреждают, что могут не успеть подготовиться к отопительному сезону.

В КП рассказали, что 19 сентября представители Дарницкого управления Нацполиции в очередной раз пришли с обыском к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" по техническому переоснащению завода "Энергия". В КП напомнили, что обыски на предприятии проводились ровно год назад – в сентябре 2023-го. Тогда полицейским предоставили все необходимые документы.

Узнать подробнее о ситуации можно по ссылке.

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