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Отопительный сезон стартует в Киеве, но в квартирах будет холодно: причины

Где в Киеве включат отопление в понедельник

сегодня, 19:22
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Кречмаровская Наталия

В понедельник, 14 октября, в Киеве стартует отопительный сезон. К теплоснабжению будут подключаться социальные объекты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.

Отопительный сезон стартует в Киеве, но в квартирах будет холодно: причины

Фото из открытых источников

Теплоснабжение будет восстановлено в больницах, школах, детских садах и других учреждениях социальной сферы города. Однако жилые дома начнут подключать позже – когда среднесуточная температура опустится до 8С в течение трех суток.

Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей указанных учреждений, учитывая функциональную специфику.

"Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии", — подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в КП "Киевтеплоэнерго" жалуются на действия Нацполиции и предупреждают, что могут не успеть подготовиться к отопительному сезону.

В КП рассказали, что 19 сентября представители Дарницкого управления Нацполиции в очередной раз пришли с обыском к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" по техническому переоснащению завода "Энергия". В КП напомнили, что обыски на предприятии проводились ровно год назад – в сентябре 2023-го. Тогда полицейским предоставили все необходимые документы.

Узнать подробнее о ситуации можно по ссылке.

Читайте также: какие дома в Киеве не подготовили к отопительному сезону. Некоторые дома не получили соответствующих актов по подготовке к теплоснабжению.




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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_14_zhovtnya_stolitsya_rozpochne_opalyuvalniy_sezon_dlya_zakladiv_sotsialno_sferi/
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