Киев в режиме выживания: какой худший сценарий для столицы до конца 2026 года

Российские войска наносят системные удары по Киеву — под обстрелы попадает как гражданская инфраструктура, как университет, так и транспортные сети, энергообъекты и т.д. В столице – транспортный коллапс, а в Раде предупреждают, что Киев может остаться до 5 дней без света. Искусственный интеллект спрогнозировал самый плохой сценарий для Киева до конца 2026 года.

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает самым плохим вариантом – одновременные атаки на энергетические объекты и повреждения мостов и транспортной инфраструктуры. Киев может столкнуться с перебоями водоснабжения, отопления и связи, остановками электротранспорта и перегрузкой больниц.

Особенно опасным сценарий станет во время морозов, когда дома будет сложно обогревать, а ремонтные бригады будут работать под угрозой новых атак. В то же время такое развитие событий неизбежно: многое будет зависеть от резервов города и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Gemini описывает комбинированный кризис, при котором удары по мостам и энергетическим узлам могут одновременно нарушить транспортное сообщение и электроснабжение. Левый и Правый берега рискуют оказаться фактически изолированными, а доставка продуктов, горючего и медикаментов – усложниться.

При таком сценарии длительный блэкаут может привести к перебоям с водой и водоотводом, а сильные морозы – создать риски для теплосетей. Город будет опираться на локальную генерацию, Пункты несокрушимости и резервное питание больниц и связи.

Однако Gemini отмечает: полная остановка столицы маловероятна благодаря резервам водоснабжения, автономности мобильных вышек и альтернативным маршрутам через Днепр.

Grok прогнозирует повторные удары по нескольким мостам и теплоэлектроцентралям. По его сценарию, транспортная логистика может быть парализована, а поставка продуктов и горючего – затруднена.

Энергетические повреждения могут вызвать длительные отключения, а зимой – проблемы с отоплением в многоэтажках. Отдельно Grok предполагает ужесточение выезда людей с Левого берега. В то же время, по его оценке, город не разрушится, но жизнь станет значительно сложнее.

Все три чата называют главным риском одновременное повреждение энергетической и транспортной инфраструктуры. Среди возможных последствий – длительные отключения света, проблемы с водой и отоплением и усложнение поставок необходимых товаров.

Различаются акценты: ChatGPT сосредотачивается на работе городских служб, Gemini – на разрыве транспортного сообщения и автономном обеспечении, а Grok – на затяжных отключениях и бытовых последствиях для жителей.

Важно: это сценарные оценки чат-ботов, а не подтвержденный прогноз предстоящих событий. Реальные последствия будут зависеть от характера повреждений, резервов и скорости восстановления инфраструктуры.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких районах Киева самые большие проблемы с электроснабжением.



