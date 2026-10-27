Удар балістикою по університету в Києві: що можуть приховувати про постраждалих та загиблих

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Кречмаровская Наталия
Київ у понеділок, 26 жовтня, пережив черговий балістичний обстріл. Кожна ворожа атака жахлива, однак вчорашня залишила чимало питань. Портал “Коментарі” намагався дізнатися про наслідки обстрілу.
Обстріл Києва. Фото портал "Коментарі"
Один з ударів був по території Державного торгово-економічного університету. Після обстрілу мережа інтернет вибухнула повідомленнями:
Припускали, що діти або бігли до укриття, або не встигли заховатися. Від тривоги до удару пройшло буквально 2-3 хвилини.
У мережі інтернет також з’явилось голосове повідомлення студента, де він описує ситуацію. За його словами, загинуло 8 людей. До того ж в мережі інтернет є інформація, що в університеті немає належним чином облаштованого бомбосховища.
Про жертви повідомив і президент України Володимир Зеленський у своєму дописі, однак не уточнив, на якому саме місці загинули люди.
Київський міський голова Віталій Кличко заявив про одну жертву ворожого удару по столиці.
Ректор Державного торговельно-економічного університету Анатолій Мазаракі розповів, що внаслідок обстрілу постраждали двоє студентів, другий курс, приблизно 20 років — вони в лікарні. За його словами удар по університету нанесено серйозний.
А в Telegram-каналі університету на ранок 27 жовтня повідомили про більшу кількість постраждалих і не тільки студентів.
Тож про жертви, про які говорили і студенти, і писав президент, ні слова. Портал “Коментарі” намагався дізнатися в університеті — чи є жертви внаслідок обстрілу серед студентів та викладачів. Однак за телефонами, розміщеними на сайті ВНЗ, інформацію не надали — повідомили, що з приводу наслідків обстрілу можна звернутися у приймальню першого проректора. Там на дзвінок просто кинули слухавку, навіть не вислухавши питання. На подальші дзвінки не відповідали.
Тож, не виключено, що працівники ректорату можуть приховувати інформацію про наслідки удару по університету.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує новий масований обстріл.