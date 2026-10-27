Удар балістикою по університету в Києві: що можуть приховувати про постраждалих та загиблих

Київ у понеділок, 26 жовтня, пережив черговий балістичний обстріл. Кожна ворожа атака жахлива, однак вчорашня залишила чимало питань. Портал “Коментарі” намагався дізнатися про наслідки обстрілу.

Обстріл Києва. Фото портал "Коментарі"

Один з ударів був по території Державного торгово-економічного університету. Після обстрілу мережа інтернет вибухнула повідомленнями:

“Просто пекло зараз у Києві: є загиблі на території Державного торговельно-економічного університету”

“Студентів у крові один за одним виносять із території ДТЕУ. Виносять і накриті тіла студентів ДТЕУ, не лише поранених у крові”

“Уже ідентифіковано 4 тіла студентів ДТЕУ в Києві. Кажуть, є ще загиблі”.

Припускали, що діти або бігли до укриття, або не встигли заховатися. Від тривоги до удару пройшло буквально 2-3 хвилини.

У мережі інтернет також з’явилось голосове повідомлення студента, де він описує ситуацію. За його словами, загинуло 8 людей. До того ж в мережі інтернет є інформація, що в університеті немає належним чином облаштованого бомбосховища.

Про жертви повідомив і президент України Володимир Зеленський у своєму дописі, однак не уточнив, на якому саме місці загинули люди.

“Російська балістика вдарила в Києві по території одного з університетів і поруч із ним – фактично по кампусу, по парку “Кіото”, по території поруч зі станцією метро, житловими будинками. Зараз ще поки не відомо точно, скільки людей постраждали. Але, на жаль, є жертви. Є поранені. Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація і про те, що люди можуть бути під завалами”, — написав він.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про одну жертву ворожого удару по столиці.

“Внаслідок атаки ворога на столицю одна людина загинула. 10 постраждалих. Більшість із них — студенти з гуртожитку одного з університетів. 9 поранених медики госпіталізували”, — зазначив він.

Ректор Державного торговельно-економічного університету Анатолій Мазаракі розповів, що внаслідок обстрілу постраждали двоє студентів, другий курс, приблизно 20 років — вони в лікарні. За його словами удар по університету нанесено серйозний.

“Коли тривога була, звичайно, студентів переводили в безпечні місця. І треба віддати належне, що система спрацювала, тому що і вчора, коли була тривога, вже частина студентів перебувала в безпечних місцях. Але ж постраждали ті, хто був на території, на вулиці, постраждали на вулиці”, — пояснив ректор.

А в Telegram-каналі університету на ранок 27 жовтня повідомили про більшу кількість постраждалих і не тільки студентів.

“Внаслідок ворожої атаки РФ по Києву постраждав Державний торговельно-економічний університет, а саме навчальні корпуси та територія студмістечка. Поранено 5 студентів та співробітників університету”, — зазначили в ДТЕУ.

Тож про жертви, про які говорили і студенти, і писав президент, ні слова. Портал “Коментарі” намагався дізнатися в університеті — чи є жертви внаслідок обстрілу серед студентів та викладачів. Однак за телефонами, розміщеними на сайті ВНЗ, інформацію не надали — повідомили, що з приводу наслідків обстрілу можна звернутися у приймальню першого проректора. Там на дзвінок просто кинули слухавку, навіть не вислухавши питання. На подальші дзвінки не відповідали.

Тож, не виключено, що працівники ректорату можуть приховувати інформацію про наслідки удару по університету.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує новий масований обстріл.



