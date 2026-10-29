Київ у режимі виживання: який найгірший сценарій для столиці до кінця 2026 року

Російські війська завдають системних ударів по Києву — під обстріли потрапляє як цивільна інфраструктура, як то університет, так і транспортні мережі, енергооб’єкти тощо. У столиці — транспортний колапс, а в Раді попереджають, що Київ може залишитися до 5 днів без світла. Штучний інтелект спрогнозував найгірший сценарій для Києва до кінця 2026 року.

Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає найгіршим варіантом — одночасні атаки на енергетичні об’єкти та пошкодження мостів і транспортної інфраструктури. Київ може зіткнутися з перебоями водопостачання, опалення та зв’язку, зупинками електротранспорту й перевантаженням лікарень.

Особливо небезпечним сценарій стане під час морозів, коли оселі буде складно обігрівати, а ремонтні бригади працюватимуть під загрозою нових атак. Водночас такий розвиток подій не є неминучим: багато залежатиме від резервів міста та готовності до надзвичайних ситуацій.

Gemini описує комбіновану кризу, за якої удари по мостах і енергетичних вузлах можуть одночасно порушити транспортне сполучення та електропостачання. Лівий і Правий береги ризикують опинитися фактично ізольованими, а доставка продуктів, пального й медикаментів — ускладнитися.

За такого сценарію тривалий блекаут може призвести до перебоїв із водою та водовідведенням, а сильні морози — створити ризики для тепломереж. Місто спиратиметься на локальну генерацію, Пункти незламності та резервне живлення лікарень і зв’язку.

Однак Gemini наголошує: повна зупинка столиці малоймовірна завдяки резервам водопостачання, автономності мобільних вишок та альтернативним маршрутам через Дніпро.

Grok прогнозує повторні удари по кількох мостах і теплоелектроцентралях. За його сценарієм, транспортна логістика може бути паралізована, а постачання продуктів і пального — ускладнене.

Енергетичні пошкодження можуть спричинити тривалі відключення, а взимку — проблеми з опаленням у багатоповерхівках. Окремо Grok припускає посилення виїзду людей із Лівого берега. Водночас, за його оцінкою, місто не зруйнується, але життя стане значно складнішим.

Усі три чат-боти називають головним ризиком одночасне пошкодження енергетичної та транспортної інфраструктури. Серед можливих наслідків — тривалі відключення світла, проблеми з водою й опаленням та ускладнення постачання необхідних товарів.

Відрізняються акценти: ChatGPT зосереджується на роботі міських служб, Gemini — на розриві транспортного сполучення та автономному забезпеченні, а Grok — на затяжних відключеннях і побутових наслідках для мешканців.

Важливо: це сценарні оцінки чат-ботів, а не підтверджений прогноз майбутніх подій. Реальні наслідки залежатимуть від характеру пошкоджень, резервів і швидкості відновлення інфраструктури.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у яких районах Києва найбільші проблеми з електропостачанням.



