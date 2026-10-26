Цим районам Києва прогнозують найгірший сценарій: де в столиці найбільші проблеми зі світлом

В Києві уже постійно застосовують графіки відключення світла. Ворог не припиняє спроб залишити столицю України без електропостачання. Штучний інтелект назвав райони Києва, де можуть бути значно триваліші відключення.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT зазначив, що станом на 26 жовтня серйозні перебої з електропостачанням фіксували в Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах. Зокрема, 25 жовтня там повідомляли про аварійні знеструмлення.

Водночас чат-бот наголосив, що ситуація може суттєво відрізнятися навіть між сусідніми будинками. За його словами, тривалість відключень залежить від пошкоджень мереж, навантаження та можливостей енергетиків відновити електропостачання. Іноді світла немає понад сім годин поспіль.

ChatGPT вважає, що орієнтуватися потрібно не лише на район, а й на конкретну адресу та актуальні повідомлення енергетиків.

Чат-бот Grok також виділив Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони. За його інформацією, останніми днями там частіше скаржилися на перебої, а графіки відключень могли бути жорсткішими.

У деяких групах без світла до 8–10 годин на добу. Якщо знову прилетить по енергетиці — відключення можуть стати довшими й менш передбачуваними, йдеться у відповіді.

Grok наголосив, що єдиного “найгіршого” району немає: ситуація залежить від черг відключень і пошкоджень підстанцій.

Чат-бот DeepSeek назвав інший перелік районів, де ризик тривалих відключень може бути високим. Серед них — Оболонський, Подільський і Святошинський райони. Окремо чат-бот виділив Печерський район через проблеми з теплопостачанням та особливості забудови.

Також у зоні ризику DeepSeek назвав Голосіївський, Дніпровський, Дарницький і Солом’янський райони. Особливу увагу він звернув на лівий берег столиці — Дніпровський і Деснянський райони, де, за його твердженням, ситуація була найскладнішою, а без світла залишалося близько 44 тисяч осель.

На думку DeepSeek, універсальної безпечної зони в Києві немає. Найбільше значення має стан конкретної підстанції або ТЕЦ після можливих ударів.

У висновку усі три чат-боти назвали Голосіївський і Солом’янський райони серед потенційно проблемних. ChatGPT і Grok також виділили Шевченківський район, тоді як DeepSeek звернув увагу на Оболонь, Поділ, Святошин, Печерськ і лівий берег.

Головний спільний висновок: назва району не гарантує ані коротких, ані тривалих відключень. Ситуація залежить від стану енергетичної інфраструктури та конкретної адреси. Наведені оцінки чат-ботів не є підтвердженим прогнозом енергетиків, а окремі цифри й твердження потребують незалежної перевірки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у яких містах та областях найбільший ризик тривалих відключень світла.