УАБы, баллистика и "Шахеды": какой город пережил трехчасовой террор РФ

Российские войска в ночь на 26 июля атаковали Харьков почти три часа. Враг применил сразу несколько типов вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

"Харьков почти три часа находился под массированной комбинированной атакой. Враг применил сразу несколько типов вооружения — управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе", — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что предварительно, зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "Шахедами".

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор могла впервые применить во время обстрела Харькова крылатые авиабомбы УМПБ-5, которые были выпущены с самолета Су-34. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что пуски УМПБ-5 происходили с расстояния более 100 километров. Он добавил, что это новая авиационная бомба с модифицированным модулем планирования и коррекции.

По словам Борисенко, ранее террористы обычно применяли Д-30. Новая же версия: весит 250 килограммов; состоит из более толстого металла чем у Д-30; наносит больше последствий.

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