Удар по центру Харькова: скорые не успевают отвозить раненых

В результате удара российской террористической армии управляемыми авиабомбами по Харькову количество пострадавших возросло до более, чем 20 человек. Среди них – 10-летняя девочка.

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что среди пострадавших в Харькове есть 10-летняя девочка, которая в результате вражеских ударов получила острую реакцию на стресс.

"Медики оказывают всю необходимую помощь, спасательная операция продолжается", — подчеркнул руководитель Харьковской области.

Между тем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар нанесен управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова.

Попадания зафиксированы по швейному предприятию и рядом с жилым домом.

"Предварительно — 22 пострадавших", — добавил мэр.

Отметим, сегодня российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. Первая бомба ударила вблизи жилой застройки в Шевченковском районе города. Вторая бомба попала в гражданское предприятие.

Читайте также на портале "Комментарии" — Российская Федерация в "ответ" на предложение полностью прекратить огонь запустила ночью более сотни беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и четыре ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, 23 июля во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила врагу немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ россияне ночью атаковали: жилые дома и "Привоз" в Одессе; многоэтажки в Черкассах; энергетическую инфраструктуру Харьковской области; спортзал университета в Запорожье.



