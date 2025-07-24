Россия могла ударить по Харькову новым оружием: что о нем известно

Страна-агрессор могла впервые применить во время обстрела Харькова крылатые авиабомбы УМПБ-5, которые были выпущены с самолета Су-34. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Удар по Харькову. Фото: Харьковская прокуратура

В Офисе генпрокурора отметили, во время атаки одна из ракет попала в гражданское предприятие, а другая – вблизи многоэтажного жилого дома, где загорелись припаркованные автомобили.

По состоянию на сейчас известно о 33 пострадавших, среди которых: две девочки. Одной девочке 10 лет, другой всего 28 дней. Также среди раненых беременная женщина и 17-летние парень и девушка, которые получили взрывные ранения.

"По предварительным данным, атака была осуществлена двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5, выпущенными с самолета Су-34 вблизи населенного пункта Строитель Белгородской области России", — пишет Офис генпрокурора.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что пуски УМПБ-5 происходили с расстояния более 100 километров. Он добавил, что это новая авиационная бомба с модифицированным модулем планирования и коррекции.

По словам Борисенко, ранее террористы обычно применяли Д-30. Новая же версия: весит 250 килограммов; состоит из более толстого металла чем у Д-30; наносит больше последствий.

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