Взрывы и пожары в Харькове: что известно о прилетах после удара россиян

Утром 11 июля россияне нанесли удар по Харькову, в Салтовском районе возник пожар, есть пострадавшие.

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

Информация о взрывах в городе первым подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Позже местные СМИ и паблики сообщили о повторных взрывах в Харькове.

Еще позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по центру Харькова в район жилой застройки, по его предварительным данным, есть пострадавшие.

"В центре города в результате вражеского обстрела пострадало действующее медицинское учреждение – по первоначальной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания", – говорится в сообщении мэра.

По данным Синегубова, враг нанес удар по Салтовскому району города. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор.

Здание повреждено, загорелись конструктивные элементы – возник пожар на площади около 20 кв. м. Позже Синегубов сообщил, что 64-летний мужчина пострадал в результате российской атаки в Салтовском районе Харькова.

Терехов сообщил о двух пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 7 июля российские террористические войска атаковали Харьков ударными дронами, в многоэтажке возник пожар, среди 20 пострадавших есть дети. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска продолжают активные боевые действия на востоке Украины, сосредотачивая усилия на продвижении в Харьковской и Донецкой областях.



