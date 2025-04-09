Россияне вновь массированно ударили по Харькову: ужасающие последствия прилетов

В ночь на 9 апреля страна-агрессор вновь нанесла массированный удар по Харькову. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердили в Харьковской областной прокуратуре.

Удар по Харькову. Фото: ГСЧС

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что поздно вечером российская армия нанесла около 20 ударов по Основянскому, Индустриальному, Шевченковскому и Киевскому районам.

Он добавил, что в Киевском районе повреждены около 10 частных домов.

По его словам, большинство ударов пришлось по Основянскому району – около 15 ударов из 20, все они – по промышленной зоне.

Подтверждена информация о двух пострадавших в результате ударов РФ: это 65-летний охранник, который имеет ранение головы и острую реакцию на стресс, а также помощь медиков из-за острой реакции на стресс понадобилась женщине, которой около 50 лет. В результате этого удара россиян – очень большие разрушения. Враг использовал БпЛА "Герань-2".

В ГСЧС также опубликовали фото последствий массированного удара россиян по Харькову. На них видно, как спасатели боятся с огнем, ведь на месте "прилетов" возник сильный пожар.

Читайте также на портале "Комментарии" — последнее время не проходит и дня, чтобы россияне не атаковали дронами-камикадзе Харьков. Так поздно вечером 3 апреля российские оккупанты снова атаковала город. На одном из мест попаданий возник пожар, четыре человека погибли, 34 пострадавших. Об этом рассказали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также издание "Комментарии" сообщало – дроновый террор россиян: в Харькове возросло количество жертв.

Ранее "Комментарии" писали — российская оккупационная армия снова нанесла удары по Харькову. Удар был по частному сектору Киевского района.



