Дроновый террор РФ: в Харькове возросло количество жертв

Вечером четверга, 3 апреля, российские оккупанты нанесли масштабную дроновую атаку по городу Харьков. В результате обстрела есть погибшие и раненые. В ходе спасательной операции их количество увеличилось. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

Глава Харьковщины отметил, количество погибших в результате вражеской атаки на Харьков растет.

"В больнице умер 88-летний мужчина, который был доставлен медиками в крайне тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким", — написал Олег Синегубов.

Таким образом количество жертв возросло до 5 человек, еще 32 были ранены.

Читайте также на портале "Комментарии" — последнее время не проходит и дня, чтобы россияне не атаковали дронами-камикадзе Харьков. Так поздно вечером 3 апреля российские оккупанты снова атаковала город. На одном из мест попаданий возник пожар. Тогда сообщалось, что четыре человека погибли, 34 получили ранения.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор продолжает массированные удары по Украине и отказывается прекращать огонь, что демонстрирует нежелание путинского режима идти на мир. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Постоянного совета организации в Вене заявил постпред Британии при ОБСЕ Нил Холланд.

Ранее "Комментарии" писали — российская оккупационная армия снова нанесла удары по Харькову. Удар был по частному сектору Киевского района. Впоследствии мэр Харькова Терехов сообщил о еще одном взрыве в Харькове. Позже Терехов сообщил, что 14 ударов вражеских беспилотников пришлись по пяти локациям города, все в Киевском районе. Обошлось без пострадавших. Есть небольшие повреждения жилого фонда и транспортной инфраструктуры.



