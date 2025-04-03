РФ массированно атаковала «шахедами» Харьков: что известно о прилетах

Российская оккупационная армия снова нанесла удары по Харькову. Информацию подтвердили мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Удар был по частному сектору Киевского района. Впоследствии мэр сообщил о еще одном взрыве в Харькове.

Позже Терехов сообщил, что 14 ударов вражеских беспилотников пришлись по пяти локациям города, все в Киевском районе. Обошлось без пострадавших. Есть небольшие повреждения жилого фонда и транспортной инфраструктуры.

Синегубов также сообщил, что в Черкасской Лозовой вспыхнул пожар в результате обстрела вражеским беспилотником.

В течение часа российские захватчики применили 17 БпЛА типа "Шахед" по городу. В результате обстрела загорелись локальные пожары.

Читайте также на портале "Комментарии" — жители Харькова слышали взрыв. Вражеские войска обстреляли город. Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил удар.

"Вражеский беспилотник "Молния" ударил по Киевскому району города. Последствия уточняются", — прокомментировал он вражескую атаку на город.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор атаковала город дронами "Герань 2". Об этом сообщила Харьковская прокуратура, показав последствия вражеского удара по Харькову в ночь на 2 апреля.

Ранее "Комментарии" писали — 31 марта русские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. 30 и 31 марта российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW). По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.



