РФ продолжает накрывать Харьков беспилотниками: есть погибшие, десятки раненых

Последнее время не проходит и дня, чтобы россияне не атаковали дронами-камикадзе Харьков. Так поздно вечером 3 апреля российские оккупанты снова атаковала город. На одном из мест попаданий возник пожар, три человека погибли, 34 пострадавших. Об этом рассказали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар по Харькову. Фото: Олег Синегубов

Появилась информация о прилете в Новобаварском районе Харькова. Впоследствии Терехов сообщил, что есть попадание по двухэтажному дому, на месте большой пожар.

Как отметил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, все шесть ударов российских беспилотников произошли в Новобаварском районе Харькова.

"Очень много разрушений. Около 30 многоэтажек повреждены. Все БПЛА попали довольно кучно, в радиусе нескольких километров. Это большой жилой массив в этом районе. Количество травмированных будет расти, ведь в квартирах находилось около 100 человек", – рассказал спикер.

В прокуратуре проинформировали, что на месте одного из попаданий БПЛА попал прямо в двухэтажный жилой дом – в результате полностью разрушен один подъезд, а половина здания обвалилась. Под завалами остаются две квартиры, в которых проживало пять человек.

По последним обновленным данным, ранения получили 34 человека, среди них двое детей: 9-летний мальчик – у него острая реакция на стресс, и 16-летний парень – у него перелом голени.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия снова нанесла удары по Харькову. Удар был по частному сектору Киевского района. Впоследствии мэр Харькова Терехов сообщил о еще одном взрыве в Харькове. Позже Терехов сообщил, что 14 ударов вражеских беспилотников пришлись по пяти локациям города, все в Киевском районе. Обошлось без пострадавших. Есть небольшие повреждения жилого фонда и транспортной инфраструктуры.



