Все в огне: последствия массированной атаки России на Харьков

Страна-агрессор атаковала город дронами "Герань 2". Об этом сообщила Харьковская прокуратура, показав последствия вражеского удара по Харькову в ночь на 2 апреля.

Удар по Харькову. Фото из открытых источников

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что в результате российского массированного обстрела произошло от 13 до 15 попаданий в Холодногорском районе Харькова.

Большинство попаданий пришлось на промышленную зону, в результате них пожары охватили около двух тысяч метров квадратных площадей складских и производственных помещений. Кроме того, повреждено около 20 частных домов.

Чубенко подтвердил информацию о 8 травмированных, среди которых – 9-месячный младенец.

По его словам, для ударов по Харькову враг использовал БПЛА "Герань 2". Он продемонстрировал части этого дрона, которые были изъяты на месте одного из обстрелов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 31 марта в Киевском районе Харькова раздались шесть взрывов в результате атак российских беспилотников. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По информации мэра, все беспилотники россиян атаковали Киевский район в течение ночи. Игорь Теорехов написал, что все попадания вражеских беспилотников произошли в Киевском районе. На месте ударов – пожар. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации последствий атаки.

Также издание "Комментарии" сообщало – 31 марта русские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. 30 и 31 марта российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.



