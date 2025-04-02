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Враг атакует Харьков: дрон попал в многоэтажный дом (ОБНОВЛЕНО)

По предварительной информации есть попадание в многоэтажное здание

сегодня, 17:35
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Кречмаровская Наталия

Жители Харькова слышали взрыв. Вражеские войска обстреляли город. Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил удар.

Враг атакует Харьков: дрон попал в многоэтажный дом (ОБНОВЛЕНО)

Фото портал "Комментарии"

"Вражеский беспилотник "Молния" ударил по Киевскому району города. Последствия уточняются", — прокомментировал он вражескую атаку на город.

По словам Терехова, есть предварительная информация о попадании в многоэтажку.

Отметим, что воздушные силы ВС Украины предупреждали о ракетной опасности в Харьковской области.

Обстрел города подтвердил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, предварительно попадание произошло в 16-этажный жилой дом.

"Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Синегубов.

По данным Терехова, вражеский БПЛА ударил по 8-му этажу многоквартирного дома в Киевском районе города.
"Пожара, к счастью, нет — в доме вылетели стекла. Информация о пострадавших уточняется", — отметил мэр города.

Городской голова сообщил, что, по предварительной информации, в результате удара пострадали два человека, которые находились в квартире, куда попал беспилотник. Также, по его словам, во дворе повреждено несколько автомобилей.

По уточненным данным, у обоих пострадавших осколочные ранения. В результате удара во дворе многоэтажного дома повреждены шесть авто. Синегубов уточнил, что пострадали в результате российской атаки 65-летняя женщина и 10-летний мальчик.
По состоянию на 16:48 Терехов сообщил о четырех пострадавших от вражеского удара.

Начальник ОВА сообщил, что количество пострадавших от вражеских обстрелов возросло до пяти.

"Острую реакцию на стресс испытала также 66-летняя женщина. Двое госпитализированы, среди них 10-летний мальчик", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в марте оккупанты усилили обстрелы Харькова.





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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/2305
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