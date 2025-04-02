Враг атакует Харьков: дрон попал в многоэтажный дом (ОБНОВЛЕНО)

Городской голова сообщил, что, по предварительной информации, в результате удара пострадали два человека, которые находились в квартире, куда попал беспилотник. Также, по его словам, во дворе повреждено несколько автомобилей.

По уточненным данным, у обоих пострадавших осколочные ранения. В результате удара во дворе многоэтажного дома повреждены шесть авто. Синегубов уточнил, что пострадали в результате российской атаки 65-летняя женщина и 10-летний мальчик.

По состоянию на 16:48 Терехов сообщил о четырех пострадавших от вражеского удара.