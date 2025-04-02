Враг атакует Харьков: дрон попал в многоэтажный дом (ОБНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
Жители Харькова слышали взрыв. Вражеские войска обстреляли город. Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил удар.
Фото портал "Комментарии"
По словам Терехова, есть предварительная информация о попадании в многоэтажку.
Отметим, что воздушные силы ВС Украины предупреждали о ракетной опасности в Харьковской области.
Обстрел города подтвердил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, предварительно попадание произошло в 16-этажный жилой дом.
Городской голова сообщил, что, по предварительной информации, в результате удара пострадали два человека, которые находились в квартире, куда попал беспилотник. Также, по его словам, во дворе повреждено несколько автомобилей.
Начальник ОВА сообщил, что количество пострадавших от вражеских обстрелов возросло до пяти.
"Острую реакцию на стресс испытала также 66-летняя женщина. Двое госпитализированы, среди них 10-летний мальчик", — отметил он.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в марте оккупанты усилили обстрелы Харькова.
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