У оккупантов есть продвижение на Харьковщине

31 марта русские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. 30 и 31 марта российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 и 31 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись вдоль трассы Р-79 Купянск-Двухлетняя и в полях к северо-востоку от Кондрашовки (к северу от Купянска).

Российские военкоры утверждали, что русские войска продвинулись к северо-западу от Западного (к северу от Купянска) и получили дополнительные успехи к северо-востоку от Кондрашовки.

30 и 31 марта оккупанты вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе международной границы в районе Каменки и Красного Первого, к северу от Купянска в направлении Радьковки, к востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки и Петропавловки и к юго-востоку от Купянска.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что севернее Купянска действуют подразделения российской 69-й мотострелковой дивизии (6-я общевойсковая армия Ленинградского военного округа).

31 марта российские захватчики продолжали наступление на Боровском направлении, но не продвинулись.

30 и 31 марта русские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и Богуславки и к востоку от Боровой в районе Надежды.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне стягивают войска с украинских направлений на Белгородщину.