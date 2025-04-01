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У оккупантов есть продвижение на Харьковщине

Российская армия имеет продвижение на Купянском направлении

сегодня, 09:28
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Недилько Ксения

31 марта русские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. 30 и 31 марта российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

У оккупантов есть продвижение на Харьковщине

Иллюстративное фото

По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 и 31 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись вдоль трассы Р-79 Купянск-Двухлетняя и в полях к северо-востоку от Кондрашовки (к северу от Купянска).

Российские военкоры утверждали, что русские войска продвинулись к северо-западу от Западного (к северу от Купянска) и получили дополнительные успехи к северо-востоку от Кондрашовки.

30 и 31 марта оккупанты вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе международной границы в районе Каменки и Красного Первого, к северу от Купянска в направлении Радьковки, к востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки и Петропавловки и к юго-востоку от Купянска.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что севернее Купянска действуют подразделения российской 69-й мотострелковой дивизии (6-я общевойсковая армия Ленинградского военного округа).

31 марта российские захватчики продолжали наступление на Боровском направлении, но не продвинулись.

30 и 31 марта русские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и Богуславки и к востоку от Боровой в районе Надежды.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне стягивают войска с украинских направлений на Белгородщину.



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