Зверская атака на Одессу: дроны ударили по многоэтажкам и не только

В ночь на 1 мая российские войска нанесли очередной удар по Одессе и области, применив ударные беспилотники. Под атакой оказались жилые кварталы и портовая инфраструктура, что привело к пожарам и разрушениям.

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

Воздушная тревога прозвучала около часа ночи. По данным мониторинговых каналов, дроны двигались со стороны Черного моря, после чего были зафиксированы над городом и в области. Вскоре в нескольких районах прогремели взрывы.

Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о попадании в многоэтажные жилые дома. В одном из 16-этажных зданий вспыхнул пожар, частично разрушена квартира. Еще один удар пришелся по высотке, где возгорание охватило 11-й и 12-й этажи.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. В Хаджибейском районе зафиксированы прямые попадания в жилую застройку.

Спасатели уточнили, что удары также пришлись по портовой инфраструктуре региона. В частности, повреждения получил объект на юге области, где после попадания возник пожар. Кроме того, под удар попала инфраструктура Измаильский район – там обошлось без пострадавших.

Все очаги возгорания были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Стоит отметить, что удары по портам и жилым кварталам свидетельствуют о расширении целей атак, а также попытках давления на экономическую и гражданскую инфраструктуру региона.

в результате ночной атаки на Одессу зафиксированы попадания в жилые дома. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.




