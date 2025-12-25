Жорсткий удар по Одещині: у місті проблеми, що стало ціллю атаки

У ніч на 25 грудня російські війська завдали чергового удару по Одеській області, зосередивши атаку на портову та промислову інфраструктуру. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Росія атакувала Одещину в ніч на 25 грудня

Олег Кіпер повідомив, що в наслідок атаки РФ пошкоджень зазнали адміністративні, виробничі та складські будівлі. На окремих об’єктах виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Тіло загиблого рятувальники дістали з-під завалів. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

На місцях ударів працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація чергових воєнних злочинів РФ. Місцева влада наголошує, що удари по цивільній інфраструктурі не мають військової необхідності та спрямовані на підрив економіки регіону.

Наслідки удару РФ по Одещині в ніч на 25 грудня

Окремо повідомляється про проблеми з електропостачанням в Одесі. Через пошкодження обладнання запроваджено аварійні відключення світла, щоб уникнути перевантаження мереж. У зв’язку з цим можливі також тимчасові перебої з водопостачанням у Київському районі міста та на житловому масиві "Черемушки".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Одесі заявили про екологічну катастрофу після російських ударів по порту "Південний". Внаслідок атаки РФ стався витік олії. На одеських пляжах постраждала велика кількість птахів.

Також "Коментарі" писали, що росіяни знову жорстко вдарили по Одесі. Росія вранці атакувала порт "Південний", є влучення в резервуари.