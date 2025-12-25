Жесткий удар по Одесщине: в городе проблемы, что столо целью атаки

В ночь на 25 декабря российские войска нанесли очередной удар по Одесской области, сосредоточив атаку на портовую и промышленную инфраструктуру. В результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Россия атаковала Одесскую область в ночь на 25 декабря

Олег Кипер сообщил, что в результате атаки РФ повреждения получили административные, производственные и складские здания. На отдельных объектах возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделения ГСЧС. Тело погибшего спасатели извлекли из-под завалов. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах ударов работают все экстренные службы. Идет ликвидация последствий атаки и фиксация очередных военных преступлений РФ. Местные власти подчеркивают, что удары по гражданской инфраструктуре не имеют военной необходимости и направлены на подрыв экономики региона.

Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 25 декабря

Последствия атаки России по Одесской области в ночь на 25 декабря

Отдельно сообщается о проблемах с электроснабжением в Одессе. Из-за повреждения оборудования введены аварийные отключения света во избежание перегрузки сетей. В этой связи возможны также временные перебои с водоснабжением в Киевском районе города и на жилом массиве "Черемушки".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе заявили об экологической катастрофе после российских ударов по порту "Южный". В результате атаки РФ произошла утечка масла. На одесских пляжах пострадало большое количество птиц.

Также "Комментарии" писали, что россияне снова жестко ударили по Одессе. Россия утром атаковала порт "Южный", есть попадание в резервуары.