logo_ukra

BTC/USD

88218

ETH/USD

2978.73

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Одеса Росіяни знову жорстко вдарили по Одесі: де є влучання
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни знову жорстко вдарили по Одесі: де є влучання

Росія вранці атакувала порт Південний, є влучення в резервуари

20 грудня 2025, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські терористичні війська 20 грудня завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапив порт "Південний", де зафіксовано влучання у резервуари. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Росіяни знову жорстко вдарили по Одесі: де є влучання

Вибухи в Одесі. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати логістичні об'єкти регіону, намагаючись порушити роботу транспортних маршрутів на півдні країни та чинити тиск на громадянське населення. Незважаючи на регулярні обстріли, в області ведеться постійна робота з ліквідації наслідків масованих атак та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Кулеба зазначив, що атаки не припиняються. Вже після восьмої ранку було зафіксовано чергову хвилю ударів по порту "Південний", внаслідок якої сталося потрапляння в резервуари. На місці працюють екстрені служби – медики, рятувальники та піротехніки. Також задіяно всі необхідні аварійні бригади для забезпечення безпеки та мінімізації наслідків обстрілу.

Віце-прем'єр наголосив, що, незважаючи на високі ризики, співробітники портів продовжують виконувати свої обов'язки. Це дозволяє підтримувати безперервність морської логістики, яка залишається критично важливою для економіки України та забезпечення експорту.

Українська влада наголошує, що удари по портах Одеської області є частиною стратегії РФ щодо підриву логістичних можливостей країни. Водночас, регіональні та державні служби продовжують координувати зусилля для захисту інфраструктури та оперативного реагування на нові загрози.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яка область за крок від постійного "напівблэкауту": чому на Україну чекає стрибок цін на паливо.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/7732
Теги:

Новини

Всі новини