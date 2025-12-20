Росіяни знову жорстко вдарили по Одесі: де є влучання

Російські терористичні війська 20 грудня завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапив порт "Південний", де зафіксовано влучання у резервуари. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Вибухи в Одесі. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати логістичні об'єкти регіону, намагаючись порушити роботу транспортних маршрутів на півдні країни та чинити тиск на громадянське населення. Незважаючи на регулярні обстріли, в області ведеться постійна робота з ліквідації наслідків масованих атак та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Кулеба зазначив, що атаки не припиняються. Вже після восьмої ранку було зафіксовано чергову хвилю ударів по порту "Південний", внаслідок якої сталося потрапляння в резервуари. На місці працюють екстрені служби – медики, рятувальники та піротехніки. Також задіяно всі необхідні аварійні бригади для забезпечення безпеки та мінімізації наслідків обстрілу.

Віце-прем'єр наголосив, що, незважаючи на високі ризики, співробітники портів продовжують виконувати свої обов'язки. Це дозволяє підтримувати безперервність морської логістики, яка залишається критично важливою для економіки України та забезпечення експорту.

Українська влада наголошує, що удари по портах Одеської області є частиною стратегії РФ щодо підриву логістичних можливостей країни. Водночас, регіональні та державні служби продовжують координувати зусилля для захисту інфраструктури та оперативного реагування на нові загрози.

