Зеленський вже призначив голову Одеської МВА: хто керуватиме містом замість Труханова

Одеську міську військову адміністрацію очолить нинішній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Президент України Володимир Зеленський підписав уже відповідний указ.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Про те, що найближчим часом буде створено Одеську міську військову адміністрацію, глава української держави повідомив ще напередодні у вечірньому зверненні. Одразу після цього саме Лисака почали називати ймовірним кандидатом на цю посаду.

Варто зазначити, що Сергій Лисак брав участь у бойових діях з перших років війни з Росією. У березні 2022 року указом президента йому було надано звання бригадного генерала.

На посаду головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації його було призначено у лютому 2023 року. За інформацією джерел ТСН, зараз на цій посаді Лисака має замінити його перший заступник Владислав Гайваненко.

Міська військова адміністрація (МВА) є тимчасовим державним органом, що функціонує лише під час воєнного стану. Її ключова місія – забезпечення оборони, громадської безпеки та здійснення функцій місцевого самоврядування, перебираючи він повноваження міської ради. На противагу цьому міська рада – це постійно діючий орган місцевого самоврядування, відповідальний за представництво інтересів мешканців міста.

