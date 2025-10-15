logo_ukra

Зеленський вже призначив голову Одеської МВА: хто керуватиме містом замість Труханова
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський вже призначив голову Одеської МВА: хто керуватиме містом замість Труханова

Згідно з указом Володимира Зеленського, Одеську МВА очолить Сергій Лисак

15 жовтня 2025, 11:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одеську міську військову адміністрацію очолить нинішній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Президент України Володимир Зеленський підписав уже відповідний указ.

Зеленський вже призначив голову Одеської МВА: хто керуватиме містом замість Труханова

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Про те, що найближчим часом буде створено Одеську міську військову адміністрацію, глава української держави повідомив ще напередодні у вечірньому зверненні. Одразу після цього саме Лисака почали називати ймовірним кандидатом на цю посаду.

Варто зазначити, що Сергій Лисак брав участь у бойових діях з перших років війни з Росією. У березні 2022 року указом президента йому було надано звання бригадного генерала.

На посаду головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації його було призначено у лютому 2023 року. За інформацією джерел ТСН, зараз на цій посаді Лисака має замінити його перший заступник Владислав Гайваненко.                             

Міська військова адміністрація (МВА) є тимчасовим державним органом, що функціонує лише під час воєнного стану. Її ключова місія – забезпечення оборони, громадської безпеки та здійснення функцій місцевого самоврядування, перебираючи він повноваження міської ради. На противагу цьому міська рада – це постійно діючий орган місцевого самоврядування, відповідальний за представництво інтересів мешканців міста.                             

Читайте також на порталі "Коментарі" – чому "вибухнула" історія з російським громадянством Труханова: які будуть наслідки. Експерти в ексклюзивному інтерв'ю нашому порталу детально проаналізували ситуацію.




