Почему «взорвалась» история с российским гражданством Труханова: какие будут последствия

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Суспильному заверил, что готов пройти любую проверку, в том числе и на полиграфе, чтобы доказать, что не имеет российского гражданства. В то же время на сайте Президента Украины была опубликована петиция №22/254076-эп с призывом лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, которая за менее, чем сутки собрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения главой государства. Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что принял решение относительно "лиц, в которых обнаружили российское гражданство", не называя фамилии. Почему сейчас заговорили об этом вопросе, ведь слухи о российском гражданстве Труханова появились еще в 2014 году? Какие могут быть последствия такого шага? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Геннадий Труханов

Чрезвычайно важно урегулирование вопроса прекращения гражданства Украины

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:

"Мэры ведущих городов – это весомый фактор влияния на политические настроения украинцев. Их лояльность и включение в общеукраинские политические расклады всегда будет вызывать пристальное внимание со стороны центральной власти и правоохранителей. В случае мэра Одессы Труханова история с его вероятным российским паспортом – это еще и вопрос государственной безопасности, затрагивающий сейчас "тонкие струны" части граждан. Труханов, например, является лидером партии "Доверяй делам", победившей на выборах депутатов горсовета Одессы в 2020 году. Огласка этой темы в медиа позволяет сконцентрировать негатив 2015 на персоне Труханова, который имеет определенный авторитет в общине большого южноукраинского города".

Политтехнолог напомнил, что тема с российским паспортом на самом деле не нова и тянется еще с 2014 года, сразу после его избрания мэром Одессы.

"Журналистские расследования, кстати, были достаточно убедительными и давали правоохранителям все возможности тщательно исследовать материалы и поднять этот вопрос. Кроме того, с полномасштабным вторжением в 2022 году для защиты Одессы уже тогда можно было бы временно создать городскую военную администрацию по примеру ситуации в Харькове, Николаеве, Чернигове. Для этого в условиях военного положения достаточно было представление Генштаба ВСУ или областной военной администрации", – отметил эксперт.

Олег Постернак подчеркнул, что чрезвычайно важно урегулирование вопроса прекращения гражданства Украины, поскольку оппозиция или те, кто поддерживает Труханова в Одессе, могут расценить это как административно-политический инструмент расправы над оппонентами, а также давление на местное самоуправление.

"Желательно, чтобы такие решения принимались украинскими судами, однако для этого они должны быть максимально открытыми, незаангажированными и эффективными. А над местным самоуправлением следует установить четкий надзор и завершить реформу децентрализации в соответствии с европейскими практиками", – констатировал политтехнолог.

История с Трухановым активизировалась по трем причинам

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что история с Геннадием Трухановым активизировалась сейчас, поскольку, во-первых, у Офиса президента появился человек, который может заменить его в Одессе. Во-вторых, была формальная причина, связанная с той трагедией, которая произошла в городе. Это очень триггерная причина и это неплохая попытка отреагировать на запросы общественности, сделать то, что, в принципе, может быть положительно воспринято, как минимум, частью аудитории.

"В-третьих, я бы рассматривал эту историю в контексте более широкой истории давления на местное самоуправление, что мы наблюдаем уже минимум несколько месяцев и в данном контексте Одесса явно была одним из приоритетов, поскольку портовый город, имеющий свою специфику и контроль над ним со стороны центральной власти – это очень важная история", – отметил собеседник портала.

Он добавляет, в принципе, Киев и Одесса – это были для власти два приоритета и решить вопрос с Одессой получилось гораздо проще, поскольку судя по всему, есть формальный призрак в виде так называемого российского гражданства Труханова.

"Конечно, история может несколько затянуться, потому что нужно увидеть основания. К тому же у Труханова есть возможность, пожалуй, оспорить это решение. По большому счету сейчас, скорее всего, будет создана городская военная администрация. И таким образом в этом вопросе поставят точку", – подытожил Игорь Рейтерович.

