Зеленский уже назначил главу Одесской ГВА: кто будет руководить городом вместо Труханова

Одесскую городскую военную администрацию возглавит нынешний глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

О том, что в ближайшее время будет создана Одесская городская военная администрация, глава украинского государства сообщил еще накануне в вечернем обращении. Сразу после этого именно Лысака начали называть как вероятного кандидата на эту должность.

Стоит отметить, Сергей Лысак участвовал в боевых действиях с первых лет войны с Россией. В марте 2022 года указом президента ему было присвоено звание бригадного генерала.

На должность председателем Днепропетровской областной военной администрации он был назначен в феврале 2023 года. По информации источников ТСН, сейчас на этой должности Лысака должен заменить его первый заместитель Владислав Гайваненко.

Городская военная администрация (ГВА) является временным государственным органом, функционирующим только во время военного положения. Ее ключевая миссия – обеспечение обороны, общественной безопасности и осуществление функций местного самоуправления, перебирая на себя полномочия городского совета. В противоположность этому, городской совет – это постоянно действующий орган местного самоуправления, ответственный за представительство интересов жителей города.

