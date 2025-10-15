logo

BTC/USD

113074

ETH/USD

4183.26

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Зеленский уже назначил главу Одесской ГВА: кто будет руководить городом вместо Труханова
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский уже назначил главу Одесской ГВА: кто будет руководить городом вместо Труханова

Согласно указу Владимира Зеленского, Одесскую ГВА возглавит Сергей Лысак

15 октября 2025, 11:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одесскую городскую военную администрацию возглавит нынешний глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

Зеленский уже назначил главу Одесской ГВА: кто будет руководить городом вместо Труханова

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

О том, что в ближайшее время будет создана Одесская городская военная администрация, глава украинского государства сообщил еще накануне в вечернем обращении. Сразу после этого именно Лысака начали называть как вероятного кандидата на эту должность.

Стоит отметить, Сергей Лысак участвовал в боевых действиях с первых лет войны с Россией. В марте 2022 года указом президента ему было присвоено звание бригадного генерала.

На должность председателем Днепропетровской областной военной администрации он был назначен в феврале 2023 года. По информации источников ТСН, сейчас на этой должности Лысака должен заменить его первый заместитель Владислав Гайваненко.

Городская военная администрация (ГВА) является временным государственным органом, функционирующим только во время военного положения. Ее ключевая миссия – обеспечение обороны, общественной безопасности и осуществление функций местного самоуправления, перебирая на себя полномочия городского совета. В противоположность этому, городской совет – это постоянно действующий орган местного самоуправления, ответственный за представительство интересов жителей города.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему "взорвалась" история с российским гражданством Труханова: какие будут последствия. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости