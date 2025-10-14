Зеленський дав доручення Сирському: чи справді в Одесі відбудеться зміна влади

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському розглянути питання щодо можливого створення Одеської міської військової адміністрації. Це рішення виходить із відповіді Зеленського на відповідну петицію, оприлюднену на сайті президента.

Зеленський та Труханов. Фото: з відкритих джерел

24 вересня громадянин Іван Казачук подав президенту петицію, в якій закликав створити в Одесі міську військову адміністрацію "для забезпечення безперервного та ефективного функціонування органів влади у місті Одеса в умовах воєнного стану".

Своє прохання він аргументував тим, що місто має стратегічне значення як "великий транспортний, портовий та логістичний центр на півдні України", а також розташоване "в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій та територій з підвищеним рівнем загроз", крім того, "ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони".

Петицію підтримали понад 25 тисяч українців, тож Зеленський дав на неї відповідь.

Президент нагадав, що рішення про створення військових адміністрацій він приймає за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування, і досі відповідні подання по Одесі не вносилися.

"З огляду на викладене мною надіслано листи Головнокомандувачу Збройних Сил України О. Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації О. Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів належного реагування. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", — йдеться у повідомленні.

