Петиция о лишении гражданства мэра Одессы Труханова набрала необходимые голоса: что будет дальше

Меньше чем за сутки петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь документ должен быть официально рассмотрен главой государства.

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

Мирослав Откович, инициировавший петицию, заявил, что она создана из-за вероятного наличия у Труханова российского гражданства. В тексте петиции отмечается, что журналистское расследование неоднократно публиковали материалы, указывающие на возможное владение Трухановым паспортом гражданина РФ и российским налоговым номером.

"Эти факты свидетельствуют, что Геннадий Труханов имеет двойное гражданство, противоречащее Конституции Украины, устанавливающей принцип единого гражданства", — говорится в петиции.

Автор отмечает, что в условиях полномасштабной войны с Россией наличие двойного гражданства у чиновника такого уровня представляет потенциальную угрозу национальной безопасности и подрывает доверие граждан к местным властям.

Кроме этого, Откович указывает на публичные заявления Труханова, которые "озвучивают выгодные государству-агрессору нарративы", а также защиту памятников с символикой российской имперской политики, которые, по данным Украинского института национальной памяти, подлежат демонтажу.

"Просим Вас обеспечить проверку изложенного факта о двойном гражданстве Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы. Мы убеждены, что лицо, имеющее гражданство государства-агрессора, не может занимать выборную должность в Украине", — говорится в петиции.

Сам Геннадий Труханов неоднократно отрицал наличие российского гражданства, называя такие обвинения политическими спекуляциями.

По состоянию на момент публикации петиция уже набрала более 27 тысяч голосов при необходимых 25 тысячах. Теперь она должна быть передана на рассмотрение президента Украины, после чего глава государства может поручить соответствующим органам провести проверку.

