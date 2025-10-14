Зеленский дал поручение Сырскому: действительно ли в Одессе грядет смена власти

Рубрики
Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому рассмотреть вопрос возможного создания Одесской городской военной администрации. Это решение исходит из ответа Зеленского на соответствующую петицию, обнародованного на сайте президента.
24 сентября гражданин Иван Казачук подал президенту петицию, в которой призвал создать в Одессе городскую военную администрацию "для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования органов власти в городе Одесса в условиях военного положения".
Свою просьбу он аргументировал тем, что город имеет стратегическое значение как "крупный транспортный, портовый и логистический центр на юге Украины", а также расположен "в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территориям с повышенным уровнем угроз", кроме того, "эффективное и непрерывное функционирование органов власти в городе является вопросом национальной безопасности и обороны".
Петицию поддержали более 25 тысяч украинцев, поэтому Зеленский дал на нее ответ.
Президент напомнил, что решение о создании военных администраций он принимает по представлению областных государственных администраций или военного командования, и до сих пор соответствующие представления по Одессе не вносились.
