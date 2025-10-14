logo

BTC/USD

110980

ETH/USD

3950.16

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Зеленский дал поручение Сырскому: действительно ли в Одессе грядет смена власти
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский дал поручение Сырскому: действительно ли в Одессе грядет смена власти

Президент ответил на петицию с призывом создать в Одессе городскую военную администрацию

14 октября 2025, 15:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому рассмотреть вопрос возможного создания Одесской городской военной администрации. Это решение исходит из ответа Зеленского на соответствующую петицию, обнародованного на сайте президента.

Зеленский дал поручение Сырскому: действительно ли в Одессе грядет смена власти

Зеленский и Труханов. Фото: из открытых источников

24 сентября гражданин Иван Казачук подал президенту петицию, в которой призвал создать в Одессе городскую военную администрацию "для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования органов власти в городе Одесса в условиях военного положения".

Свою просьбу он аргументировал тем, что город имеет стратегическое значение как "крупный транспортный, портовый и логистический центр на юге Украины", а также расположен "в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территориям с повышенным уровнем угроз", кроме того, "эффективное и непрерывное функционирование органов власти в городе является вопросом национальной безопасности и обороны".

Петицию поддержали более 25 тысяч украинцев, поэтому Зеленский дал на нее ответ.

Президент напомнил, что решение о создании военных администраций он принимает по представлению областных государственных администраций или военного командования, и до сих пор соответствующие представления по Одессе не вносились. 

"Учитывая изложенное, мною направлены письма Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины А. Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации А. Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — меньше чем за сутки петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь документ должен быть официально рассмотрен главой государства.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости