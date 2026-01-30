Навколо стратегічних планів ворога на півдні України розгорнулася гостра дискусія. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Новини.Live висловив думку, що Росія, окрім Одеси та Миколаєва, має особливий інтерес до курортного селища Затока.

Загроза для Молдови чи нагнітання паніки? Експерти та політики розійшлися в оцінках планів РФ щодо Одещини

За словами Тимочка, окупанти прагнуть контролю над торговельними шляхами, але Затока має для них ще й геополітичне значення. "На мою суб’єктивну думку, в них був розрахунок взяти під контроль Затоку, щоб створювати загрозу для Молдови і підтримувати свої сили в Придністров’ї", — зазначив він.

Ці заяви викликали різку реакцію з боку народного депутата Олексія Гончаренка. Він назвав подібні прогнози безпідставним залякуванням населення.

"ЗАРАЗ НІХТО НЕ БУДЕ ЗАХОПЛЮВАТИ ЗАТОКУ. Ну це абсолютно неможливо. Досить лякати людей", — емоційно відреагував парламентар у своєму дописі.

Гончаренко підкреслив, що такі висловлювання лише провокують паніку серед українців: "Цьому пану, який розповідає такі речі, треба заборонити взагалі давати коментарі у ЗМІ. Бо після цих ідіотських заяв почнеться справжня паніка і ніякої російської іпсо тут навіть не треба".

Поки військові експерти обговорюють гіпотетичні плани ворога щодо контролю над Одещиною, політики закликають дотримуватися інформаційної гігієни та не розповсюджувати сценарії, які наразі виглядають нереалістичними.

