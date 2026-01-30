logo

Угроза для Молдовы или нагнетание паники? Эксперты и политики разошлись в оценках планов РФ по Одесщине
НОВОСТИ

Угроза для Молдовы или нагнетание паники? Эксперты и политики разошлись в оценках планов РФ по Одесщине

Захват Затоки: Иван Тимочко назвал поселок стратегической целью РФ, а Алексей Гончаренко назвал это «идиотским заявлением»

30 января 2026, 18:21
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вокруг стратегических планов врага на юге Украины развернулась острая дискуссия. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Новости. Live высказал мнение, что Россия, кроме Одессы и Николаева, имеет особый интерес к курортному поселку Затока.

По словам Тимочко, оккупанты стремятся к контролю над торговыми путями, но Затока имеет для них еще и геополитическое значение. "По моему субъективному мнению, у них был расчет взять под контроль Залив, чтобы создавать угрозу для Молдовы и поддерживать свои силы в Приднестровье", — отметил он.

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны народного депутата Алексея Гончаренко. Он назвал подобные прогнозы безосновательным устрашением населения.

"СЕЙЧАС НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАХВАТЫВАТЬ ЗАТОКУ. Ну, это абсолютно невозможно. Хватит пугать людей", — эмоционально отреагировал парламентарий в своем сообщении.

Гончаренко подчеркнул, что такие высказывания только провоцируют панику среди украинцев: "Этому господину, рассказывающему такие вещи, нужно запретить вообще давать комментарии в СМИ. Ибо после этих идиотских заявлений начнется настоящая паника и никакой российской ипсо здесь даже не надо".

Пока военные эксперты обсуждают гипотетические планы врага по контролю над Одесщиной, политики призывают соблюдать информационную гигиену и не распространять сценарии, которые пока выглядят нереалистичными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия уничтожает еще один город: Синельниковский район Днепропетровщины оказался под массированным ударом российских оккупантов. О критической ситуации в городе и ходе эвакуации сообщили народный депутат Максим Бужанский и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.



