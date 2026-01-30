Синельниківський район Дніпропетровщини опинився під масованим ударом російських окупантів. Про критичну ситуацію у місті та перебіг евакуації повідомили народний депутат Максим Бужанський та голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росія знищує ще одне місто: про це не розкажуть в новинах

Народний депутат Максим Бужанський наголосив на інтенсивності ворожих атак, які тривають від початку доби. "Про це не розкажуть у світових новинах, але Російська Федерація з ночі намагається знищити Синельникове, масована атака дронів не припиняється, хвиля за хвилею", — написав він у своєму дописі.

Також нардеп іронічно звернувся до колег з опозиційних фракцій, які раніше ініціювали зміну назви міста: "Колеги з Голосу та ЄС, які безуспішно наполягали на перейменуванні міста, саме час під'їхати, переговорити про це з жителями, впевнений, вони тільки цього чекають".

На тлі загострення безпекової ситуації влада активізувала заходи з порятунку цивільного населення. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначив, що наразі пріоритетом є вивезення неповнолітніх. "На контролі примусова евакуація родин з дітьми з Синельниківщини. Наразі залишилося вивезли 690 неповнолітніх", — повідомив очільник області.

За словами Ганжі, процес відбувається системно: "Щодня допомагаємо виїхати близько сотні дітей. Для них підготовані місця в інших областях". Влада закликає батьків не зволікати з виїздом задля безпеки життів підростаючого покоління.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за останню ніч влучань в енергосистему не зафіксовано, проте напруга зберігається.

"За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах", — повідомив Президент. За його словами, розвідка та військові наразі спостерігають нову тенденцію в діях ворога: "Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці".