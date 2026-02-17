logo_ukra

Ворог атакував Одесу дронами: багатоповерховий будинок у вогні
НОВИНИ

Ворог атакував Одесу дронами: багатоповерховий будинок у вогні

Внаслідок атаки на Одесу пошкоджено багатоповерхівку, двоє постраждалих

17 лютого 2026, 06:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 17 лютого Росія атакувала Одесу ударними дронами. Безпілотники йшли дуже низько висоті і перші вибухи пролунали до оголошення сигналу повітряної тривоги. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації голови Одеської ОВА Сергія Лисака у мережі Telegram.

Ворог атакував Одесу дронами: багатоповерховий будинок у вогні

Удар по Одесі. Фото: з відкритих джерел

В Одесі зафіксовано нові руйнування після атаки країни-агресора. Пошкоджено цивільні об'єкти та інфраструктуру, на місцях працюють екстрені служби, відомо про постраждалих.

Внаслідок атаки по Одесі в ніч на 17 лютого пошкоджено об'єкт інфраструктури та низку цивільних будівель. В одному із районів міста сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. Вогонь охопив частину багатоповерхівки, на місці оперативно розпочали роботу рятувальники.

В іншому районі зафіксовано руйнування комерційних приміщень. Пошкоджено магазин та станцію технічного обслуговування. Фахівці обстежують територію та встановлюють обсяг завданих збитків.

За попередньою інформацією, відомо про двох постраждалих. Їм надається вся необхідна допомога. Стан уточнюється.

На місцях продовжують працювати усі профільні служби. Рятувальники, медики та комунальні бригади ліквідують наслідки атаки та забезпечують безпеку мешканців. Інформація про масштаби руйнувань та можливі додаткові пошкодження уточнюється.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Одесі через російську атаку сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, загинула жінка. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Одеської ДВА Сергій Лисак у соцмережах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія зробила масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та пожежі, яка загинула.




Джерело: https://t.me/odesaMVA/1222
