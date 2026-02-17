Ворог атакував Одесу дронами: багатоповерховий будинок у вогні

У ніч проти 17 лютого Росія атакувала Одесу ударними дронами. Безпілотники йшли дуже низько висоті і перші вибухи пролунали до оголошення сигналу повітряної тривоги. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації голови Одеської ОВА Сергія Лисака у мережі Telegram.

Удар по Одесі. Фото: з відкритих джерел

В Одесі зафіксовано нові руйнування після атаки країни-агресора. Пошкоджено цивільні об'єкти та інфраструктуру, на місцях працюють екстрені служби, відомо про постраждалих.

Внаслідок атаки по Одесі в ніч на 17 лютого пошкоджено об'єкт інфраструктури та низку цивільних будівель. В одному із районів міста сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. Вогонь охопив частину багатоповерхівки, на місці оперативно розпочали роботу рятувальники.

В іншому районі зафіксовано руйнування комерційних приміщень. Пошкоджено магазин та станцію технічного обслуговування. Фахівці обстежують територію та встановлюють обсяг завданих збитків.

За попередньою інформацією, відомо про двох постраждалих. Їм надається вся необхідна допомога. Стан уточнюється.

На місцях продовжують працювати усі профільні служби. Рятувальники, медики та комунальні бригади ліквідують наслідки атаки та забезпечують безпеку мешканців. Інформація про масштаби руйнувань та можливі додаткові пошкодження уточнюється.

