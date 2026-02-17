Враг атаковал Одессу дронами: многоэтажный дом в огне

В ночь на 17 февраля Россия атаковала Одессу ударными дронами. Беспилотники шли на очень низко высоте и первые взрывы раздались до объявления сигнала воздушной тревоги. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации главы Одесской ОВА Сергея Лысака в сети Telegram.

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

В Одессе зафиксированы новые разрушения после атаки страны-агрессора. Повреждены гражданские объекты и инфраструктура, на местах работают экстренные службы, известно о пострадавших.

В результате атаки по Одессе в ночь на 17 февраля поврежден объект инфраструктуры и ряд гражданских зданий. В одном из районов города произошел пожар на верхних этажах жилого дома. Огонь охватил часть многоэтажки, на месте оперативно начали работу спасатели.

В другом районе зафиксированы разрушения коммерческих помещений. Повреждены магазин и станция технического обслуживания. Специалисты обследуют территорию и устанавливают объем нанесенного ущерба.

По предварительной информации, известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние уточняется.

На местах продолжают работать все профильные службы. Спасатели, медики и коммунальные бригады ликвидируют последствия атаки и обеспечивают безопасность жителей. Информация о масштабах разрушений и возможных дополнительных повреждениях уточняется.

