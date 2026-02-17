logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Враг атаковал Одессу дронами: многоэтажный дом в огне
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг атаковал Одессу дронами: многоэтажный дом в огне

В результате атаки на Одессу повреждена многоэтажка, двое пострадавших

17 февраля 2026, 06:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 17 февраля Россия атаковала Одессу ударными дронами. Беспилотники шли на очень низко высоте и первые взрывы раздались до объявления сигнала воздушной тревоги. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации главы Одесской ОВА Сергея Лысака в сети Telegram.

Враг атаковал Одессу дронами: многоэтажный дом в огне

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

В Одессе зафиксированы новые разрушения после атаки страны-агрессора. Повреждены гражданские объекты и инфраструктура, на местах работают экстренные службы, известно о пострадавших. 

В результате атаки по Одессе в ночь на 17 февраля поврежден объект инфраструктуры и ряд гражданских зданий. В одном из районов города произошел пожар на верхних этажах жилого дома. Огонь охватил часть многоэтажки, на месте оперативно начали работу спасатели.

В другом районе зафиксированы разрушения коммерческих помещений. Повреждены магазин и станция технического обслуживания. Специалисты обследуют территорию и устанавливают объем нанесенного ущерба.

По предварительной информации, известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние уточняется.

На местах продолжают работать все профильные службы. Спасатели, медики и коммунальные бригады ликвидируют последствия атаки и обеспечивают безопасность жителей. Информация о масштабах разрушений и возможных дополнительных повреждениях уточняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе из-за российской атаки произошел пожар в одноэтажном жилом доме, погибла женщина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры и пожара, погибший.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/odesaMVA/1222
Теги:

Новости

Все новости