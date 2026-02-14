Россия накрыла огнем Одессу: не обошлось без погибших

В Одессе из-за российской атаки произошел пожар в одноэтажном жилом доме, погибла женщина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях.

Удар по Одессе. Фото: ГСЧС

"Враг снова атаковал Одессу. В результате удара БпЛА в одном из районов города поврежден одноэтажный жилой дом. Возник пожар", – отметил Сергей Лысак.

Сейчас на месте работают спасатели и оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется, добавил он.

Спустя какое-то время председатель Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил информацию, что в результате этой атаки погибла женщина.

