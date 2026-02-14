Россия накрыла огнем Одессу: не обошлось без погибших

Рубрики
В Одессе из-за российской атаки произошел пожар в одноэтажном жилом доме, погибла женщина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях.
Удар по Одессе. Фото: ГСЧС
Сейчас на месте работают спасатели и оперативные службы.
Информация о пострадавших уточняется, добавил он.
Спустя какое-то время председатель Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил информацию, что в результате этой атаки погибла женщина.
Об атаке сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, враг нанес массированный удар дронами по территории Одесщины. В самой Одессе предварительно повреждены жилые объекты, возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется.