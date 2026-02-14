logo

Одесса Россия накрыла огнем Одессу: не обошлось без погибших
НОВОСТИ

Россия накрыла огнем Одессу: не обошлось без погибших

В Одессе из-за российской атаки погибла женщина

14 февраля 2026, 08:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Одессе из-за российской атаки произошел пожар в одноэтажном жилом доме, погибла женщина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях.

Россия накрыла огнем Одессу: не обошлось без погибших

Удар по Одессе. Фото: ГСЧС

"Враг снова атаковал Одессу. В результате удара БпЛА в одном из районов города поврежден одноэтажный жилой дом. Возник пожар", – отметил Сергей Лысак.

Сейчас на месте работают спасатели и оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется, добавил он.

Спустя какое-то время председатель Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил информацию, что в результате этой атаки погибла женщина.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 12 февраля Одесса подверглась масштабной атаке беспилотников, в результате которой пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры. Вражеские дроны повлекли за собой разрушение в нескольких районах города и привели к пожарам и перебоям с электроснабжением.

По информации начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате удара ранения получил мужчина. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры и пожара, погибший.

Об атаке сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, враг нанес массированный удар дронами по территории Одесщины. В самой Одессе предварительно повреждены жилые объекты, возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется.

Источник: https://t.me/odeskaODA/14109
