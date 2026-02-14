У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, під час чергового моніторингу науковці вперше зафіксували появу блакитного краба (Callinectes sapidus). Цей вид, чиєю батьківщиною є атлантичне узбережжя Америки, поступово освоює акваторію Чорного моря. Про це повідомив співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв.

«Він набагато більший і агресивніший»: В Одесі зафіксували появу незваного гостя

"Він дійсно вже живе у Чорному морі, хоча він і не є його корінним мешканцем", — зазначив науковець, додавши, що краб міг потрапити до регіону з баластними водами суден або мігрувати через Середземне море.

Попри естетичний вигляд та статус делікатесу, поява блакитного краба викликає занепокоєння у біологів. Через свою агресивність та розміри він становить пряму загрозу для місцевих видів, таких як трав’яний або кам’яний краби.

"Всеїдність — він їсть майже все — молюсків, дрібну рибу та водорості, що може впливати на баланс місцевої флори та фауни. Блакитний краб дуже витривалий. Він може виживати у воді з низьким вмістом кисню та при значних коливаннях солоності, що робить Чорне море для нього цілком комфортною оселею", — пояснив Іван Русєв.

Завдяки сплющеній задній парі ніжок, що нагадують весла, цей вид є чудовим плавцем і здатний швидко пересуватися, що полегшує його поширення в прибережних зонах з низькою солоністю. Наразі "Тузлівські лимани" залишаються єдиним неокупованим морським нацпарком України, де науковці мають змогу продовжувати спостереження за подібними змінами у біорізноманітті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Державна установа "Інститут морської біології НАН України" оголосив через Prozorro тендер на "Опитувальне дослідження щодо перспектив інтеграції питання захисту морських трав у національне законодавство України з оцінки впливу на навколишнє середовище та підвищення обізнаності населення". Оголошена вартість послуги – 1 528 000 гривень.