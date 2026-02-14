В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области во время очередного мониторинга ученые впервые зафиксировали появление голубого краба (Callinectes sapidus). Этот вид, чьей родиной является атлантическое побережье Америки, постепенно осваивает акваторию Черного моря. Об этом сообщил сотрудник нацпарка доктор биологических наук Иван Русев.

«Он гораздо больше и агрессивнее»: В Одессе зафиксировали появление незваного гостя

"Он действительно уже живет в Черном море, хотя он и не является его коренным жителем", — отметил ученый, добавив, что краб мог попасть в регион с балластными водами судов или мигрировать через Средиземное море.

Несмотря на эстетичный вид и статус деликатеса, появление голубого краба вызывает беспокойство у биологов. Из-за своей агрессивности и размеров он представляет прямую угрозу для местных видов, таких как травяной или каменный крабы.

"Всеядный – он ест почти все – моллюсков, мелкую рыбу и водоросли, что может влиять на баланс местной флоры и фауны. Голубой краб очень вынослив. Он может выживать в воде с низким содержанием кислорода и при значительных колебаниях солености, что делает Черное море для него вполне комфортным жилищем", — объяснил Иван Русев.

Благодаря сплющенной задней паре ножек, напоминающих весла, этот вид является отличным плавником и способен быстро передвигаться, что облегчает его распространение в прибрежных зонах с низкой соленостью. Сейчас "Тузловские лиманы" остаются единственным неоккупированным морским нацпарком Украины, где ученые могут продолжать наблюдение за подобными изменениями в биоразнообразии.

