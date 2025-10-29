Державна установа "Інститут морської біології НАН України" оголосив через Prozorro тендер на "Опитувальне дослідження щодо перспектив інтеграції питання захисту морських трав у національне законодавство України з оцінки впливу на навколишнє середовище та підвищення обізнаності населення".

В Одесі інститут оголосив тендер на опитування про морські трави на 1,5 мільйони гривень

Оголошена вартість послуги – 1 528 000 гривень. У тендері основна вартість буде сплачена за послуги з опитування громадської думки, яке має бути проведене до 20 грудня 2025.

Тендер було оголошено 25 жовтня 2025. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 2 листопада 2025.

У мережі вже обговорюють цей тендер, і пишуть, що він точно "не на часі", а також, що це "легальний спосіб вкрасти гроші".

Скоріше за все, авторам тендерної пропозиції варто було провести опитування, чи оголошувати такий дорого вартісний тендер, перед тим, як його реєструвати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що влітку у прифронтовому Запоріжжі було оголошено тендер на ремонт памʼятнику "Авіаторам" на 2,5 мільйонів гривень. Таку витрату очільник ОВА Іван Федоров назвав несвоєчасною. Про це він повідомив публічно у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що обласна робоча група "Прозорість та підзвітність" рекомендує районній адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району скасувати тендер на ремонт цього пам’ятника у Запоріжжі.

"Постамент, який стояв десятки років, точно витримає до кінця війни. А 2,5 мільйони гривень, заплановані на ремонт, доцільніше спрямувати на оборону та безпеку. P.S. Найближчим часом запропоную керівникам районних адміністрацій провести виїзну нараду у прифронтовому Оріхові або Гуляйполі, де ми подискутуємо про доцільність витрачання коштів на памʼятники", – зазначив Федоров.