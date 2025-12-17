Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одеській області оголошено надзвичайну ситуація державного рівня

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.

"Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області.

Окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.

Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи", – повідомив Кіпер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора відбулася атака на енергосистему Одеси та області. Ворог запустив ударні БпЛА з моря та лунали вибухи у місті. В Повітряних Силах повідомили, що атака відбувається групами БпЛА, а у мережі публікують відео прильотів та попереджають місцевих мешканців, що атака знову спрямована на енергетику, тому необхідно заряджати усе, що є, за умови того, що є світло.