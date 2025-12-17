Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесщины, приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одесской области объявлена ​​чрезвычайная ситуация государственного уровня

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации.

"Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному – более 3 суток – нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

Отдельным решением комиссия поручила начальникам военных администраций, председателям громад и органам Национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями по поводу необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, питающих объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения", – сообщил Кипер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера произошла атака на энергосистему Одессы и области. Враг запустил ударные БПЛА с моря и раздавались взрывы в городе. В Воздушных Силах сообщили, что атака происходит группами БпЛА, а в сети публикуют видео прилетов и предупреждают местных жителей, что атака снова направлена на энергетику, поэтому необходимо заряжать все, что есть, при условии, что есть свет.