Прямо зараз відбувається атака на енергосистему Одеси та області. Ворог запустив ударні БпЛА з моря та вже лунають вибухи у місті. В Повітряних Силах повідомили, що атака відбувається групами БпЛА, а у мережі публікують відео прильотів та попереджають місцевих мешканців, що атака знову спрямована на енергетику, тому необхідно заряджати усе, що є, за умови того, що є світло.

В Одесі росіяни добивають світло: мешканців попередили

Зазначимо, що декілька днів тому Росія здійснила масовані удари на енергетику Одещини, унаслідок чого у місті та області майже стався повний блекаут. Сотні тисяч людей залишилися без світла, води та тепла. Енергетики відновлювали мережі, проте ворог все ж вирішив добити портове місто, щоб узимку тероризувати українців холодом та відсутністю світла.

Прем’єр-міністр Україні Юлія Свириденко повідомила, яка ситуація в Одесі після обстрілів енергетичної інфраструктури станом на 15 грудня. Зазначила, що електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово.

“Теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень. Централізоване водопостачання в місті повністю повернуто. Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби заявками від людей. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні”, — йдеться у повідомленні.