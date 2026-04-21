В Одесі викрили банду військкомів-рекетирів: що відомо про гучне затримання

В Одесі Служба безпеки України та Нацполіція, за підтримки Головнокомандувача ЗСУ, провели масштабну операцію з ліквідації злочинної групи, що складалася з працівників місцевого ТЦК та СП. Зловмисники організували схему системного вимагання грошей з мешканців міста.

Затримані підозрювані, фото: СБУ

Слідство встановило, що ділки діяли за зухвалим сценарієм: вони силоміць затягували чоловіків до службового мікроавтобуса, де шляхом залякування "вибивали" кошти. Тих, хто відмовлявся платити, катували та погрожували негайним відправленням "штурмовиками на передову". Весь процес вимагання відбувався безпосередньо у мультівені ТЦК.

Організатором "наводки" виявився місцевий житель, який проходив службу в ТЦК — саме він надавав інформацію про статки та пересування майбутніх жертв. Для своїх рейдів банда використовувала два автомобілі: в одному тримали викрадених, а інший виконував функцію контрспостереження.

Затримання відбулося "на гарячому", коли фігуранти намагалися отримати гроші від чергового потерпілого. Під час операції зловмисники чинили опір та пробували втекти на авто. Щоб зупинити транспортний засіб, спецпризначенці СБУ застосували зброю, простреливши колеса. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Наразі учасникам угруповання готується підозра за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану). За вчинене затриманим загрожує до 12 років ув'язнення з повною конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив кадрове рішення після резонансного затримання працівників територіальних центрів комплектування в Одесі. Від виконання обов’язків усунуто начальника Одеського обласного ТЦК та керівника Пересипського районного ТЦК.



